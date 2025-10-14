The Rapture live on tour

My Dying Bride konnten bekanntlich Mikko Kotamäki als Ersatz für Aaron Stainthorpe verpflichten — scheinbar die einzig richtige Wahl.
Wegen des Zerwürfnisses zwischen Aaron Stainthorpe und My Dying Bride musste kurz nach der Veröffentlichung des aktuellen Albums A MORTAL BINDING ein Ersatz am Mikrofon her. Immerhin sollte das neue Material auch live präsentiert werden. Im Dezember 2024 kündigte die Band schließlich an, dass für die geplanten Auftritte kein Geringerer als Mikko Kotamäki (Swallow The Sun) diesen Posten einnimmt. Gitarrist und Begründer Andrew Craighan zieht ein erstes Resümee. Überraschende Professionalität In Kürze haben My Dying Bride einige Shows in China und Australien. Für das australische Magazin Heavy Grund genug, Andrew Craighan zum Interview einzuladen. Zunächst erzählt der Gitarrist nochmal, wie es…
