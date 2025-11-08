The Rockhouse Brothers live on tour

Alex Lifeson und Geddy Lee mussten sich nach dem Tod von Neil Peart erst einmal wieder an die Musik von Rush herantasten.
Jüngst haben Rush bekanntgegeben, dass sie es noch einmal wissen wollen. Bassist Geddy Lee und Gitarrist Alex Lifeson haben sich die deutsche, vor allem in Jazz-Kreisen bekannte Schlagzeugerin Anika Nilles als Ersatz für den 2020 an Krebs verstorbenen Neil Peart dazugeholt. Mit einer zwölf Termine umfassenden "Fifty Something"-Tournee durch Nordamerika wollen die kanadischen Progger sein Vermächtnis feiern. Wieder Blut geleckt In einem Video haben Lee und Lifeson außerdem gründlich dargelegt, warum sie Rush wiederbelebt habt. "Ich glaube, Ged und ich hatten immer noch Treibstoff im Tank und wollten weiter arbeiten", rekapituliert Alex. "Aber es war, was es war. Und je weiter…
