The Sophs live on tour

Die 12-jährigen Mitglieder der Band Abscore sind Stars einer TV-Doku. Seht die Kinder-Rocker hier im Stream!
‘Schau in meine Welt!’ ist eine Doku-Reihe des TV-Senders KiKA, die seit April 2012 ausgestrahlt wird. Die Serie zeigt, dass Kinder sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen haben, dabei jedoch viel gemeinsam haben. Und: Eine aktuelle Episode rockt! Die Doku-Episode ‘Heavy Metal Dreams — Der erste eigene Song’ folgt den jungen Mitgliedern der Band Abscore, zeigt die 12-Jährigen beim Proben, Auftreten und Kutte nähen. Kind-Rocker in TV-Doku ‘Heavy Metal Dreams — Der erste eigene Song’ aus der KiKa-Reihe ‘Schau in meine Welt!’ ist jetzt im Stream verfügbar. Den Link in die ARD-Mediathek findet ihr unten. In der Pressemitteilung zu ‘Heavy Metal Dreams…
