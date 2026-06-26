The Suicide Machines live on tour

Bei der in Bälde anstehenden Fußball-WM könnte es zu Konflikten mit hochkarätigen Live-Konzerten von unter anderem Guns N’ Roses kommen.
Wer sowohl laute Gitarrenmusik und Fußball liebt, muss sich in diesem Sommer mitunter entscheiden und klare Prioritäten setzen. Denn die Fußball-WM steht an: Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 spielen die qualifizierten Nationalmannschaften des Erdballs in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika um den FIFA-WM-Pokal. Und da in diesem Zeitraum auch einige große Liveshows stattfinden, lohnt es sich, den Spielplan mit dem Konzertkalender abzugleichen. Sweet Fußball O’ Mine Dabei zeigt sich: Um zwei Begegnungen der Elf von Nationaltrainer Julian Nagelsmann geht es auf jeden Fall. Und zwar wäre da einerseits das zweite Gruppenspiel am 20. Juni 2026…
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