TheDoDo live on tour

Der Zeitplan bei Festivals ist eigentlich bis wenige Wochen vorher ein Überraschungsei. Man fragt sich: Kann ich alle meine Favoriten sehen? Und: Gibt es fiese Überschneidungen? Die Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park nehmen den Fans nun bereits diese Spannung. Sechs Monate vor den Zwillings-Open Airs, welche vom 5. bis 7. Juni 2026 am Nürburgring sowie auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg stattfinden, haben die Ausrichter jetzt schon die beiden Zeitpläne veröffentlicht. Nur punktuell Probleme Ein sorgfältiger Blick darauf zeigt: Im Großen und Ganzen haben es die Macher ziemlich gut hinbekommen, nur punktuell könnte es harte Entscheidungen für…
