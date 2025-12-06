Toggle menu

Them Flying Monkeys live on tour

Alles über Them Flying Monkeys

Powerwolf veröffentlichen ein neues Brettspiel
Powerwolf
Powerwolf haben ein neues Brettspiel am Start, das eine berühmte Geschichte aus dem Rheinland und einen Song der Wölfe aufgreift.
Merchandise-Artikel werden kreativer. Wein, Kaffee, Parfüm, sogar Toilettenpapier – ein einfaches Bandshirt reicht heute nicht mehr. Im Fall von Powerwolf zieren Spiele das Shop-Repertoire. Bereits 2019 haben die Wölfe mit ‘Armata Strigoi’ ein Brettspiel auf den Markt gebracht. 2023 folgte das Kartenspiel ‘Alive Or Undead’ – ein Prequel zu ‘Armata Strigoi’. Hexenjagd und Werwölfe Auf der SPIEL in Essen fand die offizielle Vorstellung von ‘1589’ statt. Richtig, das Brettspiel trägt denselben Titel wie der Powerwolf-Song von WAKE UP THE WICKED (2024). Immerhin befasst sich die Geschichte des Spiels lose mit der des Liedes, die wiederum auf einer lokalen Legende beruht.…
