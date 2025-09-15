Thomas Lutz meets Frank Itt live on tour

Aaron Stainthorpe lässt seit Wochen kein gutes Haar an My Dying Bride. Nun äußert sich Andrew Craighan zur gegenwärtigen Situation.
1990 gründeten Sänger Aaron Stainthorpe und Gitarrist Andrew Craighan zusammen mit Calvin Robertshaw (ebenfalls Gitarre), Adrian Jackson (Bass) und Rick Miah (Schlagzeug) My Dying Bride. Spätestens bei der Arbeit am aktuellen Album A MORTAL BINDING muss etwas vorgefallen sein, das zum Zerwürfnis zwischen Aaron Stainthorpe und der übrigen Band geführt hat. Kurz nach der Veröffentlichung der Platte im April 2024 gaben My Dying Bride nämlich eine Auszeit bekannt. Öffentliche Schlammschlacht Im Dezember wurde schließlich angekündigt, dass 2025 wieder Auftritte stattfinden werden, allerdings mit Mikko Kotamäki (Swallow The Sun) am Mikrofon. Davon habe Stainthorpe, nach eigenen Angaben, nur über die sozialen…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.