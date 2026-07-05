Thronehammer live on tour

Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.

Schwarze Scheiben, bunte Triebe Liebe Metalheads, nur wenigen Metal-Bands aus dem düsteren Bereich ist es vergönnt, so weit aufzusteigen, wie es Dimmu Borgir in nunmehr über 30 Karrierejahren gelang. Einerseits waren die Norweger zur richtigen Zeit mit dem richtigen Sound am richtigen Ort, andererseits haben sie sich gegen alle Vorbehalte und Widerstände aus der Szene behauptet, fortwährend ihr eigenes Ding durchgezogen und dieses bis zur Perfektion verfeinert. Ihr zehntes Album GRAND SERPENT RISING fesselt mit seiner Mischung aus Black-, Symphonic-, Progressive- und Heavy Metal. Gunnar Sauermann taucht in unserer ausführlichen Titelgeschichte mit den beiden Protagonisten Shagrath und Silenoz tief in…