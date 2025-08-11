ThxSoMch live on tour

Er ist eine der bekanntesten Figuren im Heavy Metal und in der Rockmusik: Ohne Ozzy Osbourne aka den Prince of Darkness aka den Godfather of Heavy Metal wäre die Musikwelt nicht dieselbe. Wir blicken mit einer Bildergalerie und einigen Anekdoten auf sein spektakuläres Leben.
Dieser Artikel wurde erstmals am 23.2.2020 auf metal-hammer.de veröffentlicht John Michael Osbourne wurde am 3. Dezember 1948 als viertes von insgesamt sechs Kindern in Birmingham-Aston geboren. Ozzy entstammt einfachen Arbeiterverhältnissen, sein Vater Jack war Werkzeugmacher, seine Mutter Arbeiterin in einer Fabrik. Es sollten auch die Fabriken und die graue, trostlose Kulisse seiner Heimatstadt in jenen Tagen sein, die Ozzys Musik und damit die Rockmusik nachhaltig prägen sollten – denn Black Sabbath, jene Band, mit der Ozzy Musikgeschichte schreiben sollte, vertonten mit ihren tonnenschweren Riffs genau diese Düsternis, aus der sie ausbrechen wollten. Vom Klempner zum Kleinkriminellen … zum Sänger Bevor…
