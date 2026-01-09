Tide Lines live on tour

Kiss-Gründungsschlagzeuger Peter Criss singt auf seinem neuesten Album darüber, wie sein Glauben ihm durch die Krebserkrankung geholfen hat.
Der ehemalige Kiss-Drummer Peter Criss wollte für sein neuestes Soloalbum PETER CRISS (2025) unbedingt ein religiöses Lied schreiben, wie er im KissFAQ-Podcast offenbart. In seinem Lied ‘Walking On Water’ geht es darum, wie sein Glauben ihm während seiner Brustkrebserkrankung geholfen hat. Auf dem Wasser laufen Auf die Frage, ob ihm das Lied wichtig sei, antwortet Criss: "Sehr wichtig. Ich hatte vor einer ganzen Weile Brustkrebs und ich betete. Ich bin ein sehr religiöser Typ, also betete ich sehr viel. Wahrscheinlich war ich mehr in der Kirche als der Pastor und ich betete sehr intensiv. Und Gott gab mir mein Wunder.…
