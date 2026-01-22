Tina Dico live on tour

Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi hat eine seiner Gitarren für den guten Zweck verlost und £50.000 gesammelt.
Unglaubliche Leistung Auf Instagram schreibt der Black Sabbath-Gitarrist in einem Statement: "Ein riesiges Dankeschön an jeden, der sich in den letzten Wochen ein Los zu meiner Gitarrenverlosung gekauft hat. Zusammen habt ihr über £50,000 für die Spendenaktion für das Heartlands Hospital gesammelt. Was für eine unglaubliche Leistung, die nur durch euch möglich war. Ich danke euch allen." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tony Iommi (@tonyiommi) Guter Zweck Schon im November machte er auf die Verlosung aufmerksam, bei der Geld für die Renovierung des Krebsbehandlungszentrums des Krankenhauses gesammelt wird. Er schrieb: "Ihr habt jetzt…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.