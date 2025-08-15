Tingvall Trio live on tour

Kevin Riddles, Mitbegründer und ehemaliger Bassist von Angel Witch, ist im Alter von 68 Jahren dem Krebs erlegen.

Gerade erst waren Angel Witch mit Paradise Lost und King Diamond auf Tour, nun haben sie einen Verlust zu beklagen. Kevin Riddles, der Angel Witch (damals noch Lucifer) 1977 mit gründete, ist am 4. Juli an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Nach seinem Austritt bei Angel Witch 1982 formierte Riddles zusammen mit Drummer Dave Dufort die Band Tytan. 2021 gründete er Kev Riddles’ Baphomet. Mit dieser Band spielte er bis zuletzt Angel Witch-Klassiker aus seiner Zeit in der Band. Abschied Angel Witch-Sänger und Gründungsmitglied Kevin Heybourne segnete dieses Unterfangen seinerzeit ab. Obendrein verband ihn und Kevin Riddles bis zuletzt eine…