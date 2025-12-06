Tobias live on tour

Limp Bizkit haben ihren ersten Auftritt seit dem tragischen Verlust ihres Bassisten absolviert und gedenken Sam Rivers dabei.
Limp Bizkit sind gerade auf „Loserville Gringo Papi Tour 2025“ durch Lateinamerika. Am 29. November fand der Tour-Auftakt in Mexiko statt – der erste Auftritt der Band seit dem Tod von Bassist und Gründungsmitglied Sam Rivers. Dieser verstarb am 18. Oktober unerwartet im Alter von nur 48 Jahren. Eine offizielle Todesursache ist bislang nicht bekannt, nur dass Rivers in seinem Badezimmer gestürzt ist und einen Herzstillstand hatte. Für immer Eingeleitet wurde Auftritt von Limp Bizkit mit einem Videotribut an Sam Rivers. Zunächst waren die Worte „Our Brother Forever“ zu lesen und schließlich „We Love You Forever“. Als die Lichter angehen,…
