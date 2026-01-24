Tom Lüneburger live on tour

Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith spricht im Interview über die Beweggründe hinter dem moderneren Bühnenbild der NWOBHM-Giganten.
Iron Maiden sind für ihre ausgeklügelte und klassische Bühnen-Show bekannt. Zur "Run For Your Lives"-Jubiläums-Tour hat sich die Band überraschend für die Digitalisierung ihres Bühnenhintergrunds entschieden. Gitarrist Adrian Smith erklärt im Interview mit Raquel von El Jevilongo, wie es dazu gekommen ist. Traditionen gebrochen Er sagt: "Wir sind meistens sehr traditionell, wenn es um unsere Produktion geht. Mit den Hintergründen war es immer so, als wäre man im Theater, um eine Aufführung zu sehen. Unser langjähriger Manager Rod Smallwood hat normalerweise eine Vision für die Konzerte, die er dann mit Steve (Harris, Bass - Anm.d.Red.) bespricht. Bruce (Dickinson, Gesang - Anm.d.Red.)…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.