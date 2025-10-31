Too Many Zooz live on tour

Sodom und Holy Moses mussten jüngst Abschied von ihrem einstigen Schlagzeuger Guido Richter alias Atomic Steif nehmen.
Die deutsche Thrash-Szene trauert derzeit um einen alten Weggefährten. Denn wie Sodom-Mastermind Thomas "Angelripper" Such in den Sozialen Medien mitteilte, ist der ehemalige Trommler der Gelsenkirchener Guido Richter aka Atomic Steif vergangene Woche viel zu früh gestorben. Er wurde 57 Jahre alt. Weitere Informationen liegen bislang nicht vor. Toller Musiker & Mensch "Liebe Sodomaniacs, wie ich heute informiert wurde, verstarb unser einstiger Drummer Atomic Steif Ende letzter Woche", schrieb Angelripper am Samstag, den 6. September 2025. "Die Umstände seines Todes sind zurzeit unbekannt. Ruhe in Frienden, Kumpel..." Atomic Steif saß von 1993 bis 1995 bei Sodom hinter der Schießbude und ist…
