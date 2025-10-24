Tribe Friday live on tour

Seit fünf Jahren warten Fans auf musikalischen Nachschub von Armored Saint. Laut Sänger John Bush wird die Geduld bald belohnt.
Nach PUNCHING THE SKY (2020) haben Armored Saint zwar noch ein Live-Album veröffentlicht, neues Material blieben die Kalifornier ihren Fans seither jedoch schuldig. Im Gespräch mit Sea Of Tranquility gibt Frontmann John Bush nun positive Aussichten bezüglich der neuen Scheibe. Schließlich erzählte er selbst bereits 2023, dass die Arbeit an neuen Songs begonnen habe. Ende 2024 gab er gegenüber RadioRadioX zu Protokoll, dass das Tour-Leben das Songwriting verzögere. Ein unerschütterlicher Glaube In einem neuerlichen Interview erklärt Bush: „Wir sind gerade dabei, die neue Platte zu mischen. Sie erscheint im April. Wir sind wirklich aufgeregt. Sie klingt großartig. Die Melodien sind…
