Triggerfinger live on tour

Auf BAD BONES zeigt sich Erik Grönwall schwedischen Songwriting-Traditionen sowie dem Rock der Fünfziger bis Siebziger verpflichtet.
Das komplette Interview mit Erik Grönwall findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Schon die Veröffentlichung seiner – auch auf Englisch erschienenen – Autobiografie ‘Power. Music. Death. Life.’ Ende letzten Jahres kann im Nachhinein als erstes Anzeichen daraufhin gedeutet werden, dass im Hause Grönwall gerade ein Perspektivwechsel auf einer persönlicheren musikalischen Ebene stattfindet. „Die letzten fünf Jahre meines Lebens waren einfach auf vielen Ebenen surreal und irre, insofern wollte ich allein schon diese Geschichte erzählen“, erklärt der Sänger seine schriftstellerischen Ambitionen.…
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