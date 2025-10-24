Tucker Wetmore live on tour

Vor genau 30 Jahren erschien das siebte Album von Anthrax. Wir blicken zurück auf die überraschende Entstehungsgeschichte.
Als Anthrax am 24. Oktober 1995 ihr siebtes Studioalbum STOMP 442 veröffentlichten, befand sich die Metal-Welt im Wandel. Grunge hatte den Mainstream erobert, Nu Metal stand in den Startlöchern - und der klassische Thrash Metal musste sich neu behaupten. STOMP 442 war Anthrax’ Antwort auf diese Zeiten: ein grooviges Werk, das eine klare Position bezog und womit sich die Band treu blieb - zumindest von außen betrachtet. Zwei Singles, ein Statement Mit den Singles ‘Fueled’ und ‘Nothing’ präsentierte die Band zwei kraftvolle Auskopplungen, die den altbekannten Klang markierten. Das Album erreichte Platz 47 der US Billboard 200 - ein beachtlicher…
