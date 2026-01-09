Tulpe live on tour

Erst kürzlich wurden schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den neuen Vulvodynia-Sänger erhoben. Nun muss er die aktuelle Tour daheim verbringen.
Vulvodynia scheinen einfach kein Glück mit ihren Sängern zu haben. 2023 feuerten die südafrikanischen Death-Metaller Duncan Bentley, nachdem dieser Schlagzeuger Tom Hughes im Streit übel zugerichtet hatte. Es wurden sogar Vorwürfe laut, der Frontmann habe versucht, den Drummer umzubringen. Infolgedessen übernahm Gitarrist Lwandile Prusent vorerst das Mikrofon. Erst Ende Oktober dieses Jahres stellten Vulvodynia Zion Bitterbender als neuen Sänger vor, dessen Zeit in der Band womöglich bald schon wieder enden könnte. Ernst zu nehmende Anschuldigungen Während der aktuellen Tournee durch Asien postete jemand – vermutlich Bitterbenders Ex-Freundin – verschiedene Screenshots von Textnachrichten, die den Sänger des sexuellen Missbrauchs beschuldigen. Weiterhin…
