Turin Brakes live on tour

Heaven Shall Burn und Lord Of The Lost unterstützen die "Pay With Your Blood"-Blutspende-Aktion des Wacken Open Air.

Die Blutspendenaktion „Pay with your Blood“ geht in die nächste Runde und findet 2025 bundesweit an acht Standorten statt. Das Wacken Open Air setzt seine Kampagne fort und lädt gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zum großen Auftaktevent am 13. September 2025 im UKE. Als Special Guest sind dort Lord Of The Lost angekündigt, die nicht nur selbst Blut spenden, sondern ihre Fans zusätzlich mit einem Akustikset in Trio-Besetzung locken wollen. Unterstützt wird die Aktion außerdem vom Gitarrist „VanSteef“ sowie von der Wacken Foundation und Metality e.V., die mit weiteren Aktionen vor Ort präsent sein werden. Ein Leckerbissen für W:O:A-Gäste:…