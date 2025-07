Turnstile live on tour

Warkings

4.5 / 7

Power Metal

So sehr Tribune, Viking, Crusader, Spartan und Morgana le Fay (alias Secil Sen) live auch Spaß machen, so vorhersehbar präsentieren sich die Kriegskönige auf ihrem nunmehr fünften Studiowerk. Inhaltlich dreht sich ARMAGEDDON um wegweisende Kämpfe und dergleichen, die die Geschichte (beziehungsweise nordische Mythologie – im Fall von ‘Kings Of Ragnarök’) maßgeblich beeinflusst haben. Auf dem […]