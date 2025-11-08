Tuvaband live on tour

Die erneute Live-Reunion der Ratt-Musiker Stephen Pearcy und Warren DeMartini könnte womöglich neue Musik zu Tage fördern.
Ratt hatten im Laufe ihres Bestehens etliche Besetzungswechsel zu verzeichnen. In ihrer ohne Zweifel bedeutendsten Phase bestand die Zusammensetzung unter anderem aus Sänger Stephen Pearcy und Gitarrist Warren DeMartini. Letzterer sprach nun über die erneute Wiedervereinigung des Duos, die im Januar 2025 ihren Anfang nahm. Rasanter Wiederaufstieg „Die erste Show war unglaublich. Es ist schwer zu beschreiben, wie diese Energie in den Songs und der Begeisterung der Fans war. Es war einfach fantastisch. Und es hat mich die ganze Zeit über motiviert. Es ist einfach unglaublich. [...] Rückblickend war da definitiv etwas Eingewöhnungszeit nötig, aber das haben wir inzwischen hinter…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.