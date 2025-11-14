Twisted Sister live on tour

Sid Wilson von Slipknot hat sich ein weiteres Betätigungsfeld verschafft: Der DJ hat ein eigenes Label gegründet — "für Außenseiter".
Die einzelnen Slipknot-Mitglieder machen neben der gemeinsamen Musik alle ihr eigenes Ding. DJ Sid Wilson hat sich zuletzt — hinter den Kulissen von "Back To The Beginning" in Birmingham, im Beisein von Ozzy Osbourne — mit Kelly Osbourne verlobt. Darüber hinaus hat der Alternative-Metaller nun seine eigene Plattenfirma gegründet: Vomit Face Records. Wahre Kunst Laut der Pressemitteilung soll das Label ein "Zufluchtsort für Außenseiter" sowie "eine Heimat für Künstler" sein, "welche Grenzen verwischen und Konventionen herausfordern". Ein Haufen Acts hat der Slipknot-Scratcher bereits unter Vertrag, wobei sich Lil Bushwick, J57, Dead X Hedz, Rome Fortune, Ricardo Grimm und Mars Black…
