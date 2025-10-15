Tyler Ballgame live on tour

Vince Neil musste sich zuletzt zurück ins Leben kämpfen, denn der Mötley Crüe-Frontquietscher hatte Ende 2024 einen Schlaganfall.
[Update vom 25.09.2025] Das ist starker Tobak: Mötley Crüe-Frontmann Vince Neil war zu Gast bei Eddie Trunk, wo er näher auf seinen Schlaganfall im vergangenen Dezember einging. Offenbar erlitt der Sänger nicht nur einen, sondern vier Schlaganfälle. Er erklärt: „Zwei davon habe ich nicht einmal bemerkt. Einer davon war ein leichter Schlaganfall, bei dem ich das Gefühl in meiner Hand verlor. Das war’s. Und das habe ich ziemlich schnell überwunden. Aber dieser letzte, der war dann ein schwerer.“ Dass es mehrere Schlaganfälle waren, zeigte ein Scan des Gehirns. „Es ist genau an derselben Stelle vernarbt. Ich habe vier Narben im…
