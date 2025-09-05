Tyler Childers live on tour

Wie versprochen veröffentlichen Soulfly noch dieses Jahr ein neues Album. Einen musikalischen Vorgeschmack gibt es auch schon.
Vergangenen Herbst hat Bandchef Max Cavalera verkündet, dass Soulfly am Nachfolger von TOTEM (2022) feilen. Nun ist es ganz offiziell. CHAMA soll am 24. Oktober via Nuclear Blast erscheinen. Mit der Albumankündigung wird auch gleich ‘Storm The Gates’ als erste Single samt Lyric-Video präsentiert. Familiäre Berufung „CHAMA ist das brasilianische Wort für Flamme. Es bedeutet auch Berufung“, erklärt Frontmann Max Cavalera. Zudem sei die Platte „der Klang von Soulflys Feuer!“ Sohnemann und Schlagzeuger Zyon Cavalera, der CHAMA mitproduziert hat, gibt an: „Bei jeder Soulfly-Platte, auf der ich gespielt habe, konnte ich meine Entwicklung in Echtzeit spüren. Bei dieser Platte war…
