Tyna live on tour

In einem Interview mit Baby Huey und Chasta vom amerikanischen Radiosender The Bone offenbart Exodus-Lead-Gitarrist Gary Holt auf Nachfrage, dass das neue Album der Bay Area-Thrasher schon längst fertig und die Band sehr zufrieden mit ihrem Werk ist. "Das neue Album wird heute offiziell fertig. Theoretisch ist es schon seit einem Monat fertig, aber weil wir die Zeit dazu haben, spielen wir damit noch ein bisschen herum ... Mark Lewis mischt es ab, und wir haben noch ein paar zusätzliche Overdubs an anderen Stellen hinzugefügt. Aber es ist eine ganz andere Hausnummer", beschreibt Holt. Jedes Lied eine Hymne Auf die…
