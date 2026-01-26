Uebertribe live on tour

Sepultura werden ihrer Zeit als Band bekanntlich bald ein Ende setzen. Nun verkündeten sie die letzten Daten ihrer finalen Europatournee.

Sepultura hören bekanntlich auf. Das kündigten die Brasilianer bereits vor einiger Zeit an. Nun haben sie die letzten Tournee-Stopps des europäischen Teils ihrer finalen Tournee „Celebrating Life Through Death“ bekanntgegeben. Darunter sind auch Termine in Deutschland. Finale in Dublin Da Eloy Casagrande, wie wir wissen, nun bei Slipknot trommelt, haben sich Sepultura für ihre finale Tournee den 23-jährigen Schlagzeuger Greyson Nekrutman mit ins Boot geholt. Nekrutman, der seit 2024 dabei ist, trommelte zuvor bei Suicidal Tendencies, der Band, die wiederum nach dessen Rauswurf bei Slipknot von Jay Weinberg ergänzt wird. Die Tournee in Europa wird am 6. Juni im niederländischen…