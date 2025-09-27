Ultrablut live on tour

Udo Dirkschneider arbeitet zurzeit daran, einen Vertrag über eine Autobiographie mit einem Verlag unter Dach und Fach zu bringen.
Udo Dirkschneider lässt nichts anbrennen: Nach seiner Neuauflage des klassischen Accept-Album BALLS TO THE WALL wird der "German Tank" am 3. Oktober mit dem neuen Longplayer von Dirkschneider & The Old Gang um die Ecke biegen. Doch damit nicht genug: Der Sänger hat schon ein weiteres Eisen im Feuer. So ist der 73-Jährige dabei, einen Verlags-Deal über eine Autobiographie einzufädeln. Ans Eingemachte Dies gab Udo Dirkschneider im Interview bei Dr. Music zu Protokoll. Auf die Frage, ob er darüber nachgedacht hätte, seine Autobiographie zu verfassen, weiß der gebürtige Wuppertaler zu berichten: "Ja, ich habe schon Jahre daran gearbeitet. Aber dann…
