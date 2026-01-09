Uwe live on tour

Am 6. Januar 2026 kehrt das Genre-Highlight ‘John Wick’ als bereits 50. Titel der beliebten Kinoreihe Best Of Cinema zurück auf die große Leinwand.
Mit der Figur John Wick liefert Regisseur und Ex-Stuntman Chad Stahelski dem Publikum einen gnadenlosen Racheengel, der in rasanten, atemberaubenden Action-Szenen seine Gegner stilsicher das Fürchten lehrt. Das Action-Spektakel, das auf einem Drehbuch von Derek Kolstad basiert, hat mit inzwischen vier Filmen und einem Spin-Off eine große Fan-Gemeinte aufgebaut. Hochkarätig besetzt mit Superstar Keanu Reeves, der mit seiner Rolle als One-Man-Army John Wick triumphal ins Actiongenre zurückkehrt. An seiner Seite brilliert ein großartiger Cast um Willem Dafoe (‘Florida Project’), Michael Nyquist (‘Verblendung’) und Ian McShane (‘American Gods’). Der neue Trailer von ‘John Wick’ Regie: Chad Stahelski; mit: Keanu Reeves,…
