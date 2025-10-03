Vandoliers live on tour

Deftones-Frontmann Chino Moreno versucht die Situation mit Gitarrist Stephen Carpenter in Worte zu fassen – scheinbar gar nicht so leicht.
Seit 2022 war Gitarrist Stephen Carpenter nicht mehr mit den Deftones außerhalb der USA auf Tournee. Lange waren die genauen Gründe dafür nicht bekannt. Erst im Juli 2024 gestand Carpenter, unter massiven Angststörungen zu leiden. Neben seiner Flugangst fürchte er einen weiteren Lockdown oder eine Gefangenschaft. Gegenüber Rock Feed erklärte damals: „Bei allem, was in der Welt passiert, bin ich einfach noch nicht bereit, mein Zuhause und das Land zu verlassen.“ Gesundheit zuerst Nun sprach Sänger Chino Moreno mit den britischen Metal Hammer-Kollegen über Carpenters Abwesendheit bei Auftritten außerhalb der USA. Auch für ihn scheint das Gesamtbild weiterhin schwer zu…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.