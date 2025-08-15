Veigh Malow live on tour

Dieses Projekt hat viel Potenzial: Bill Kelliher (Mastodon), John Garcia (Ex-Kyuss) und Rich Mullins (Ex-Karma To Burn) haben was am Köcheln.
Wenn die Welt etwas braucht, dann ist es eine weitere Supergroup! Das dürften zumindest Liebhaber von Kyuss und Mastodon in diesem Fall unterschreiben. Denn John Garcia, der ehemalige Sänger der Stoner-Ikonen, und Sludge-Progger Bill Kelliher haben ein gemeinsames Projekt am Start. Unter anderem darüber plauderte der Wüsten-Rock-Frontmann in einem kürzlich erfolgten Interview bei Loudwire. Eine Frage des Timings Ausgangspunkt der Mastodon-Kyuss-Kollaboration sind laut Garcia Karma To Burn, welche sich 2021 nach dem Tod von Gitarrist Will Mecum aufgelöst haben. "Als ich zum ersten Mal auf sie aufmerksam wurde, haben sie damals in den frühen Neunziger Jahren für Kyuss eröffnet", erinnert…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.