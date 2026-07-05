Velvet Two Stripes live on tour

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Gwar richten Spenden-Link für krebskranken Chuck Varga ein
Gwar bei den 35. Grammy Awards am 24. Februar 1993 in Los Angeles
Der krebskranke Gwar-Gründer Chuck Varga und seine Frau haben schwer mit medizinischen Kosten zu kämpfen. Gwar bitten ihre Fans um Hilfe.
Im April 2026 gaben Gwar bekannt, dass Chuck Varga aka The Sexecutioner Krebs hat und riefen zu Blutspenden auf. Nun wenden sich die Horrormetaller erneut mit einem Anliegen an ihre Fans. Sie versteigern Vargas’ The Sexecutioner-Axt, um Spenden für ihn zu sammeln. Varga und seine Frau haben aufgrund der hohen medizinischen Kosten finanziell zu kämpfen. Finanzielle Not In einem Statement auf Instagram schreibt die Band: "Chuck Varga, ein Gründungsmitglied von Gwar, von 1985 bis 2022 auch bekannt als The Sexecutioner, kämpft momentan gegen den Krebs. Er und seine Frau Bambi haben zudem mit signifikanten medizinischen und finanziellen Problemen zu tun. …
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