Violencia live on tour

Wind Rose, Battle Beast, Gotthard und viele mehr im ZDF Fernsehgarten: Der Mitschnitt der Sendung im Videostream.
Es ist zum Ritual geworden, dass der ‘ZDF Fernsehgarten’ ein Mal im Jahr zu "Rock im Garten" einlädt. In ungewöhnlich schlageresker TV-Kulisse mühen sich Rock- und Metal-Bands bei Playback-Auftritten ab, das Studio- und Fernseh-Publikum anzuzünden - während Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel kaum ein Fettnäpfchen auslässt. Das Geschrei im Internet ist dabei immer groß - der Unterhaltungsfaktor allerdings auch. Am Sonntag 7.9.2025 wurden durch Kiwi und ihren Co-Moderator (und ausgewiesenen Metal-Fan) Bernhad Hoëcker folgende Bands und Künstler im ‘ZDF Fernsehgarten’ begrüßt: The Rasmus The Sweet Bülent Ceylan Smash into Pieces Wind Rose Battle Beast Gotthard Bad Loverz Enemy Inside Induction Rock…
