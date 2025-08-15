Voice Affair live on tour

Zwei Jahre nach ELECTRIC SOUNDS kündigen Danko Jones ihr zwölftes Studioalbum an. Einen Vorgeschmack geben gleich zwei Vorab-Singles.
Mit ‘What You Need’ haben Danko Jones bereits im April die Eröffnungsnummer ihres neuen Albums veröffentlicht. Erst kürzlich folgte mit ‘Everyday Is Saturday Night’ der zweite Song und nun die offizielle Albumankündigung. Das neueste Studiowerk trägt den Titel LEO RISING und soll am 21. November 2025 via Perception (Teil von Reigning Phoenix Music und Sonic Unyon) erscheinen. Kein Schnickschnack Produziert wurden die elf frischen Songs von Grammy- und Juno-Preisträger Eric Ratz. Außerdem hat Gitarrenlegende Marty Friedman (Ex-Megadeth) bei der Nummer ‘Diamond In The Rough’ einen Gastauftritt. Während John Calabrese die Bassspuren von Finnland aus beisteuerte, flog Drummer Rich Knox für die Aufnahmen extra nach…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.