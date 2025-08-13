Vtoroi Ka live on tour

Vicky Lord, Witwe von Deep Purple-Keyboarder Jon Lord, ist nach kurzer Krankheit verstorben, wie Deep Purple mitteilen.
Wie Deep Purple in einem Facebook-Post mitteilten, ist Jon Lords Witwe Vicky Lord am Dienstag nach kurzer Krankheit im Kreis ihrer Familie gestorben. „Sie wird schrecklich vermisst werden von ihrer Familie, allen Band-Mitgliedern und allen, die sie kannten.“ Vicky Lord war die zweite Ehefrau des Deep Purple-Keyboarders. Mit seiner ersten Ehefrau, Judith Feldman, hatte Jon Lord eine Tochter, Sara. Jon und Vicky hatten ebenfalls eine gemeinsame Tochter namens Amy. Vicky Lord war eine ehemalige Freundin von Jon Lords Band-Kollegen Glenn Hughes und zugleich die Zwillingsschwester von Ian Paices Frau, Jacky Paice. Diese gründete die Wohltätigkeitsveranstaltung „The Sunflower Jam“, um Geld…
