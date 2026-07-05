Wednesday 13 live on tour

13 Jahre nach dem letzten regulären Masterplan-Album präsentiert der frühere Helloween-Gitarrist die neue Scheibe METALMORPHOSIS.

Das komplette Interview mit Masterplan findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Würdest du zustimmen, dass METALMORPHOSIS euer bislang härtestes und schnellstes Album ist? Roland Grapow: Mag sein. Die Scheibe war allerdings nicht bewusst auf Schnelligkeit oder Härte ausgelegt. Ich wollte einfach kompromisslos das machen, was mir gefällt, ohne Einschränkungen. Früher waren Masterplan mitunter limitiert. Zum Beispiel wollte unser ehemaliger Sänger Jorn Lande bei der zweiten Scheibe grundlegende Änderungen, er forderte: „Ich möchte nicht mehr so hoch schreien, lasst…