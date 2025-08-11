Whitney K live on tour

Guns N’ Roses und mehr! Was geschieht am Wacken-Acker? Seid live dabei im exklusiven METAL HAMMER-Festivalticker direkt vom Wacken Open Air 2025.
Endlich wieder Wacken Open Air! Das größte Metal-Festival Deutschlands findet vom 30.07. bis zum 02.08.2025 statt und begeistert Zehntausende Fans mit Bands wie Guns N’ Roses, Gojira, Saltatio Mortis, Apocalyptica, Within Temptation, Dimmu Borgir, Machine Head, Beyond The Black, Papa Roach, August Burns Red, Destruction und unzähligen mehr. Ganz nach dem Motto: Bring mich nach Wacken, mein Herz ist schon da! METAL HAMMER ist wie immer mittendrin und versorgt euch im Liveticker mit frischen Eindrücken vom Wacken-Acker. Ihr seid selbst im hohen Norden? Besucht unbedingt unseren METAL HAMMER-Stand im Infield neben den Hauptbühnen des Wacken Open Air, um die Redaktion…
