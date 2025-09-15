Wilhelmine live on tour

In Mexiko gab es kürzlich Proteste gegen einen Auftritt von Marilyn Manson. Dabei wurde es auch etwas unappetitlich.
Erneut wurden Stimmen gegen einen Auftritt von Marilyn Manson laut – diesmal in Mexiko. Ricardo Gallardo Cardona, Gouverneur von San Luis Potosí, buchte Manson für einen Auftritt auf dem jährlichen Jahrmarkt des Bundesstaats am 10. August, was bei religiösen und konservativen Teilen der Bevölkerung zu deutlichen Gegenreaktionen führte. Manson für Meinungsfreiheit Der Gouverneur habe mit diesem Auftritt ein Zeichen setzen wollen, wie er Billboard erzählt. Er wollte, dass Manson auftritt, um „die Meinungsfreiheit zu verteidigen“ und die „konservative Denkweise“ eines Teils der mexikanischen Bevölkerung zu ändern. Cardona glaubt, dass Mexiko einen „kulturellen Rückstand“ hat. „Wenn er bereits in Rom, der…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.