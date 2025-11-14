Wintersleep live on tour

Zu ihrem 30. Band-Jubiläum beschenken sich Die Apokalyptischen Reiter mit einer opulenten Fanbox selbst.

METAL HAMMER: Fuchs, Die Apokalyptischen Reiter feiern ihr 30-jähriges Bestehen! Welche Gedanken und Gefühle kommen dir dabei in den Sinn? Fuchs: Alles auf einmal. Ich kann kaum ­glauben, dass es schon 30 Jahre sind – gefühlt sind es eher drei. Zum großen Reflektieren kommen wir gar nicht, weil das Gas­pedal schon wieder voll durchgetreten ist. Würde ich noch einmal vor der Entscheidung stehen, würde…