Woods Of Birnam live on tour

Die am 28. Dezember 2015 verstorbene Motörhead-Ikone Ian "Lemmy" Kilmister war ohne Zweifel ein ausgemachtes Original. Für seinen früheren Band-Kollegen Phil Campbell ist das der Grund, warum die Fans Lemmy auch noch zehn Jahre nach seinem Tod in so hohen Ehren halten. Dies gab der Gitarrist im Interview bei Australian Musician zu Protokoll. Unverfälschter Zeitgenosse Auf die Frage, ob es ihm Genugtuung bereitet, zu sehen, wie die Leute Lemmy weiter ausgiebig zu schätzen wissen, erwidert Phil Campbell: "Ja, er hat es verdient. Lemmy war eine einzigartige Persönlichkeit. Und er war ehrlich. Er war eine ehrliche Person, ein ehrlicher Bassist. Die ganze…
