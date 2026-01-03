World News live on tour

Slayer haben auf ihrer Website zum 40. Jubiläum von HELL AWAITS (1985) eine Schatzgrube für Fans und Nerds veröffentlicht.
Slayer haben zum 40. Jubiläum des HELL AWAITS-Albums in ihrem Slaytanic Verses-Online-Museum eine neue Kollektion veröffentlicht. Darin gibt es das originale Tour-Notizbuch der "Hell On Tour" durchzustöbern. Die Tournee führte die Band 1985 mit 60 Konzerten durch sieben Länder. Aufstieg Das Notizbuch des ehemaligen Tourmanagers Doug Goodman dokumentiert im Detail die wichtigen Aspekte der Tournee. Darunter Reiserouten, logistische Entscheidungen und wie Slayer ihr zweites Album HELL AWAITS vom 15. März bis zum 19. April in die Welt hinaus trugen. Sänger und Bassist Tom Araya und Gitarrist Kerry King erinnern sich in zuvor unveröffentlichten Interviews an die wilden Geschichten, die sie…
