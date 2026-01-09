WSTR live on tour

METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.

Die besten Alben 2025: Orbit Culture DEATH ABOVE LIFE Cwfen SORROWS Seasons In Black ANTHROPOCENE The Halo Effect MARCH OF THE UNHEARD Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME The Haunted SONGS OF LAST RESORT Shadow Of Intent IMPERIUM DELIRIUM Sanguisugabogg HIDEOUS AFTERMATH Lik NECRO Purified In Blood PRIMAL PULSE THUNDER