Yara live on tour

Candlemass spielten kürzlich eine Reunionshow mit Ex-Sänger Messiah Marcolin, der sich durchaus mehr gemeinsame Auftritte vorstellen kann.
Rund zwanzig Jahre ist es her, dass sich die Wege von Candlemass und Messiah Marcolin trennten. Anlässlich des 40. Band-Jubiläums holten die Doom-Pioniere Marcolin für einen Auftritt beim Rock Hard Festival am 13. September in Griechenland zurück auf die Bühne. Mit der Ankündigung im April dieses Jahres stellte Band-Gründer Leif Edling unmissverständlich klar, dass es „nur ein Konzert. keine Tour, keine Aufnahmen“ gibt. Wie bei der Addams Family Nach dem Festival sprach Messiah Marcolin mit dem griechischen Rock Hard und erklärte, dass es sich angefühlt hat, als ob die letzten gemeinsamen Auftritte „erst gestern“ gewesen wären. „Es ist etwas Besonderes,…
