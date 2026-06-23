Youth Of Today live on tour

Jon Bon Jovi scheint für die anstehenden Live-Termine bereit zu sein. Es ist die erste richtige Tournee seit seiner Stimmbandoperation.
Am 7. Juli starten Bon Jovi ihre „Forever“-Tour mit ganzen neun Auftritten im New Yorker Madison Square Garden sowie weiteren vier in Großbritannien und Irland. Auffällig dabei ist, dass zwischen den einzelnen Auftritten stets mindestens ein Ruhetag liegt. Grund dafür ist sicher, dass Frontmann Jon Bon Jovi seine Stimmbänder nicht allzu sehr überstrapazieren möchte, wenngleich er laut eigenen Angaben „vollständig genesen“ ist. Seite an Seite 2022 musste sich der Sänger einer Operation unterziehen, da eines seiner Stimmbänder regelrecht verkümmert war. Daraufhin wurde ihm ein Implantat eingesetzt, und mehrjähriges Training war angesagt. Im Interview mit dem People-Magazin gab der 64-Jährige kürzlich…
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