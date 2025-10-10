Yumi Zouma live on tour

Hoffentlich hat Bethesda das Spiel entweiht, denn die Immersion ist gottlos.
Vier Monate sind vergangen, seit ‘DOOM: The Dark Ages’ erschienen ist. Die Erwartungen waren groß. Dieses Spiel sollte die moderne ‘DOOM’-Trilogie nicht nur abschließen, sondern auch als Prequel neue Wege bereiten. Mitte September lässt sich sagen: id Software hat die Serie eindrucksvoll weitergedreht. Die Grafik ist nach wie vor ein Spektakel: Blutlachen glänzen mit unheimlich realistischer Viskosität, und Wassereﬀekte wirken so real, dass sie fast die gesamte Hölle spiegeln könnten. Der Mech-Anzug, der schon in den Trailern für Aufsehen sorgte, ist im Spiel ein echtes Highlight. Er fühlt sich an wie ein tonnenschweres Werkzeug, das nahtlos in die Welt von…
