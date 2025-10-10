Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Yumi Zouma live on tour

teilen
mailen
teilen

Alles über Yumi Zouma

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
DOOM: The Dark Ages -Angespielt
Hoffentlich hat Bethesda das Spiel entweiht, denn die Immersion ist gottlos.
Vier Monate sind vergangen, seit ‘DOOM: The Dark Ages’ erschienen ist. Die Erwartungen waren groß. Dieses Spiel sollte die moderne ‘DOOM’-Trilogie nicht nur abschließen, sondern auch als Prequel neue Wege bereiten. Mitte September lässt sich sagen: id Software hat die Serie eindrucksvoll weitergedreht. Die Grafik ist nach wie vor ein Spektakel: Blutlachen glänzen mit unheimlich realistischer Viskosität, und Wassereﬀekte wirken so real, dass sie fast die gesamte Hölle spiegeln könnten. Der Mech-Anzug, der schon in den Trailern für Aufsehen sorgte, ist im Spiel ein echtes Highlight. Er fühlt sich an wie ein tonnenschweres Werkzeug, das nahtlos in die Welt von…
Weiterlesen
Zur Startseite