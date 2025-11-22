Yuuf live on tour

Volbeat-Frontmann Michael Poulsen hat nun die Alben seiner neunziger Death Metal-Band Dominus neu verfügbar gemacht.
Sänger Michael Poulsen war nicht immer so zahm, wie er sich am Volbeat-Mikrofon gibt. Er hat schon in den Neunzigern bei dem Extreme Metal-Projekt Dominus gespielt. Diese Alben, die es in ihren physischen Ausgaben nur noch selten gibt, sind jetzt zum ersten Mal als Stream verfügbar. Poulsen sagt über die Neuveröffentlichung: "Manche von euch wissen vielleicht, dass ich früher eine Death Metal-Band namens Dominus hatte. Wie haben vor circa 30 Jahren ein paar Demos und eine 7"-Vinyl veröffentlicht, und wir hatten auch vier Alben draußen." Wahrer Untergrund Er sinniert: "Das war nur in einer Zeit, in der es kein Internet und…
