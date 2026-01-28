Zeugen Jevers live on tour

Erste konkrete Hinweise auf die Setlist der anstehenden Böhse Onkelz-Shows gab es bereits zuvor - dank einer absolvierten öffentlichen Warm-up-Show in Leipzig.
[Update 1.12.2025:] Nach den ersten Konzerten der Böhsen Onkelz-Tournee 2025 kristallisiert sich heraus: Die Setlist der Warm-up-Show in Leipzig gab eine gute Ahnung von dem, was die Fans auf der Bühne erwartet. Folgende Stücke gab es bislang in Leipzig und Hannover zu hören (die weiteren Konzertdaten 2025 der Böhsen Onkelz findet ihr weiter unten im Artikel): Hier sind die Onkelz Finde die Wahrheit Gehasst, verdammt, vergöttert Lüge So sind wir Kneipenterroristen Wenn Du wirklich willst Terpentin Ich Stunde des Siegers Exitus Danke für nichts Weit weg Ein Mensch wie Du und Ich Wer nichts wagt, kann nichts verlieren Ein langer…
