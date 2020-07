Verlosung

Trivium: Tickets für ‘A Light Or A Distant Mirror’ zu gewinnen!

Im April dieses Jahres veröffentlichten Trivium ihr aktuelles Studioalbum WHAT THE DEAD MEN SAY. Eine dazugehörige Tournee kann die Band zwar derzeit nicht wie üblich spielen, dafür gibt es aber ein Konzert in Orlando, Florida, – der Heimatstadt der Band – das weltweit in der Übertragung zu sehen sein wird.

Statt findet das Ganze am 10. Juli in einer hochmoderne Event- und Übertragungsarena in der Full Sail University. Trivium werden dort erstmals Songs aus dem aktuellen Album auf der Bühne präsentieren. Das Konzert geht um 22:00 Uhr unserer Zeit los.

Bereits ab 21 Uhr kann man sich jedoch auf eine Reihe von Pre-Show-Feierlichkeiten freuen, präsentiert von Terry Bezer (bekannt u.a. aus der Sendung „Mosh Talks“ bei Knotfest.com), der die Zuschauer durch Interviews, Clips aus der Vorproduktionswoche und einen Support-Slot von Sylosis aus dem britischen Reading führen wird.

Tickets für das Event sind zum Preis von 8€ über live.trivium.org erhältlich. Ein Teil der Erlöse geht an das Musiktherapieprogramm im Orlando Health Arnold Palmer Hospital for Children – einem Kinderkrankenhaus.

„…das größte Echtzeit-Metal-Streaming-Event des Sommers“

Weiterlesen Trivium: In dubio pro Metal Trivium sind wieder da. Obwohl die Band in den letzten Jahren immer präsent war, kam die neue Single zum Album WHAT THE DEAD MEN SAY doch recht überraschend. Die Band kommentierte das anstehende Event: „Wir mussten kreativ werden, als wir hörten, dass diesen Sommer keine Touren stattfinden können. Wir hielten uns bei den Zoom-Konzerten zurück und beauftragten stattdessen unser Kreativ-/Produktionsteam, das größte Echtzeit-Metal-Streaming-Event des Sommers auf die Beine zu stellen.

Das Ergebnis ist unsere Show, die den Titel ‚A Light Or A Distant Mirror’ trägt. Diese Performance ist zu 100% live und nicht vorab gefilmt. Wir werden brandneue, gewaltige Bühnenaufbauten und Lichtanlagen haben und uns zu 100% reinknien. Wir danken unseren Freunden an der Full Sail University, die uns eine erstklassige Performance-Arena zur Verfügung stellen, und dem Maestro Übertragungsteam, die unser Konzert in alle Winkel der Erde streamen! Wir hoffen, ihr könnt dabei sein.“