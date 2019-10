Nach ihren feurigen Festival-Auftritten diesen Sommer geben Parkway Drive im April 2020 wieder fleißig Hallen-Konzerte.

Parkway Drive haben einen äußerst erfolgreichen Festivalsommer in Europa und dem Vereinigten Königreich hinter sich. Mit ihren Festival-Auftritten, die einleitende Fackelmärsche und jede Menge Feuerfontänen innehatten, hält sich die Band erst einmal eine Weile in den Köpfen des Publikums. Damit das auch so bleibt, hat die Metalcore-Formation nun bereits neue Live-Daten bekannt gegeben. Im April 2020 geht es auf "Viva The Underdogs - European Revolution 2020 Arena Tour". Diese beginnt am 1. April in der Hamburger Sporthalle. Parkway Drive haben mit REVERENCE am 4. Mai 2018 ihre letztes und aktuelles Werk veröffentlicht und damit bereits große Erfolge feiern können. METAL…