Seit 2003 findet das Download Festival in England statt. Im Juni 2023 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das Download Festival findet vom 08. bis zum 11. Juni 2023 statt. Veranstaltungsort Im Donington Park neben dem Flughafen East Midlands findet das Download Festival statt. Adresse: Donington Park DE74 2RP Derby, England Preise & Tickets Ticket-Infos findet ihr auf der offiziellen Festival-Seite. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Taylor Acorn Alexisonfire Alter Bridge The Amity Affliction Antisaint Architects As December Falls Asking Alexandria Avatar Aviva Bad Wolves Bambie Thud Mimi Barks Jazmin Bean Beauty School Beauty School Dropout Behemoth Blackgold The Blackout Blind Channel Bloodywood Bob Vylan Bring Me…